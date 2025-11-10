Rinviati a giudizio 16 ex manager di Città della Salute | sono imputati per i bilanci ' allegri' nell' azienda ospedaliera

Torinotoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutti rinviati a giudizio. È questa la decisione presa oggi, 10 novrembre, dal giudice per le indagini preliminari di Torino sui 16 ex manager di Città della Salute coinvolti nell'inchiesta sui bilanci che, a inizio ottobre 2024, era stata chiusa con un totale di 25 indagati. L’impianto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

rinviati giudizio 16 exConti truccati alla Città della Salute, 16 rinvii a giudizio tra manager ed ex direttori generali - Il processo inizierà il 5 febbraio, probabilmente saranno chiamati a testimoniare anche il governatore Alberto Cirio, l'assessore alla sanità della Regione ... Riporta msn.com

rinviati giudizio 16 exRinviati a giudizio 16 ex manager di Città della Salute: sono imputati per i bilanci 'allegri' nell'azienda ospedaliera - Potrebbero essere sentiti come testimoni anche il governatore Alberto Cirio, l’assessore alla salute Federico Riboldi e il suo predecessore ... Come scrive torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Rinviati Giudizio 16 Ex