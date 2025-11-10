Rinviati a giudizio 16 ex manager di Città della Salute | sono imputati per i bilanci ' allegri' nell' azienda ospedaliera
Tutti rinviati a giudizio. È questa la decisione presa oggi, 10 novrembre, dal giudice per le indagini preliminari di Torino sui 16 ex manager di Città della Salute coinvolti nell'inchiesta sui bilanci che, a inizio ottobre 2024, era stata chiusa con un totale di 25 indagati. L’impianto. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
