Rimini dedica una rotonda a Mike Bongiorno il mito della tv tra le vie John Lennon ed Elvis Presley

Ilrestodelcarlino.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Rimini, 10 novembre 2025 – La città di Rimini ha deciso di rinnovare la sua memoria civica e culturale attraverso la toponomastica, approvando oggi in commissione cinque nuove intitolazioni di spazi pubblici. La novità più eclatante riguarda Mike Bongiorno, storico volto della televisione italiana, al quale sarà dedicata una rotonda. L'incrocio che porterà il nome del popolare conduttore, ricordato anche per il suo impegno nella Resistenza, è situato strategicamente tra le vie John Lennon, Elvis Presley e Fabio Tombari. Andrea Delogu torna a Ballando con le stelle. Il padre: “Nel nome di Evan” Non solo tv, ma anche impegno civile: intitolazione a Carla Ravaioli . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

rimini dedica una rotonda a mike bongiorno il mito della tv tra le vie john lennon ed elvis presley

© Ilrestodelcarlino.it - Rimini dedica una rotonda a Mike Bongiorno, il mito della tv tra le vie John Lennon ed Elvis Presley

Altre letture consigliate

rimini dedica rotonda mikeRimini, ecco la rotonda “Mike Bongiorno”: si trova tra le vie John Lennon ed Elvis Presley - La città di Rimini dedica una rotonda a Mike Bongiorno, storico volto della Tv italiana. Riporta corriereromagna.it

Cinque nuove intitolazioni a Rimini: la città ricorda Mike Bongiorno, Carla Ravaioli e altri personaggi importanti - Nel quartiere Ina Casa, in via Matteo Tosi, sorgeranno i giardini Ariodante Schiavoncini, dedicati al partigiano e scrittore riminese scomparso nel 2013 ... altarimini.it scrive

rimini dedica rotonda mikeNuove intitolazioni: da Mike Bongiorno ai protagonisti della storia di Rimini - La Prima Commissione Consiliare Permanente ha approvato questa mattina all'unanimità l'intitolazione di cinque spazi pubblici della città, tra rotonde, giardini e piazzette. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Rimini Dedica Rotonda Mike