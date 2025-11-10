Rimini dedica una rotonda a Mike Bongiorno il mito della tv tra le vie John Lennon ed Elvis Presley
Rimini, 10 novembre 2025 – La città di Rimini ha deciso di rinnovare la sua memoria civica e culturale attraverso la toponomastica, approvando oggi in commissione cinque nuove intitolazioni di spazi pubblici. La novità più eclatante riguarda Mike Bongiorno, storico volto della televisione italiana, al quale sarà dedicata una rotonda. L'incrocio che porterà il nome del popolare conduttore, ricordato anche per il suo impegno nella Resistenza, è situato strategicamente tra le vie John Lennon, Elvis Presley e Fabio Tombari. Andrea Delogu torna a Ballando con le stelle. Il padre: “Nel nome di Evan” Non solo tv, ma anche impegno civile: intitolazione a Carla Ravaioli . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
