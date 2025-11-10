Rigenerare per innovare | come Echo Labs trasforma gli scarti logistici in valore durevole

In un settore come quello della logistica e dei trasporti, il flusso costante di merci e materiali genera inevitabilmente una grande quantità di risorse a fine vita: pallet dismessi, componenti di imballaggio, casse di legno, materiali che hanno già assolto alla loro funzione. Nella gestione tradizionale, questi elementi finiscono spesso per rappresentare un costo, economico e ambientale, legato allo smaltimento, oltre a un’occasione persa in termini di valorizzazione. FERCAM e DACHSER, due player internazionali di riferimento nel settore, hanno scelto di riscrivere le regole di questa dinamica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

