Riecco Canonico il patron difende la squadra e risponde ai tifosi | Pronto a passare la mano se qualcuno si fa avanti
È tornato a parlare allo ‘Zaccheria’, dopo un bel po' di tempo. Nicola Canonico si è ripresentato nella sala ‘Fesce’, in occasione della giornata della Legalità, evento che, purtroppo, è coinciso con la settima sconfitta stagionale, terza di fila. Tuttavia, il patron ha apprezzato la prestazione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
