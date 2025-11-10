Ricercata catturata dalla polizia rinchiusa in carcere

Perugiatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Deve scontare più di due anni di carcere: arrestata e portata a Capanne. È quanto successo a Foligno dove una 53enne, già nota alle forze dell’ordine per precedenti, destinataria di una condanna definitiva di due anni e 5 mesi di reclusione per aver minacciato con un coltello, in due circostanze. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

