Ricco chi guadagna 2mila euro? Aiuti a chi ha stipendi ragionevoli

Ilgiornale.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"Una volta che abbiamo cercato" di aiutare "non i ricchi ma chi guadagna delle cifre ragionevoli siamo stati massacrati da coloro che hanno la possibilità di massacrare". Il ministro all'Economia, Giancarlo Giorgetti, parlando in collegamento con il Festival dei Territori Industriali a Bergamo, ha difeso la manovra "perché pensiamo di essere nel giusto" e che "un'analisi serena e oggettiva" del complesso della manovra "possa portare a ben altri risultati". Il titolare del Mef ieri ha risposto al polverone sollevato dall'opposizione: "Bisogna capire cosa si intende per ricco: se uno che guadagna 45mila lordi, quindi circa 2mila netti lo è, hanno un concezione della vita un po' ", ha detto, e poi sottolineato che il governo quest'anno è intervenuto sul ceto medio dopo i diversi provvedimenti per i ceti più deboli e ora "abbiamo coperto anche la fascia dei redditi fino a 50mila euro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

