Ricchezza abbondanza e mission Le chiavi della realizzazione interiore
Colloquio a più voci all’IKOS di BariBari, giovedì 13 novembre 2025, dalle 18.30 alle 20.00, presso l’Executive Center – Via Giovanni Amendola 1621, Bari, si terrà l’ottavo incontro della rassegna Eventi Letterari IKOS, con la presentazione del volume “Ricchezza, abbondanza e mission. Le chiavi. 🔗 Leggi su Baritoday.it
