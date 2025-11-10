Ricarica lenta o rapida? Un test di sei mesi svela la verità sulla durata della batteria

Scopriamo insieme se e quanto la batteria del nostro smartphone vede diminuire la propria salute in base al tipo di ricarica

Tutto quello che sapevate sulla ricarica rapida è sbagliato, e lo dimostra un test durato 2 anni - Un test durato due anni su 40 smartphone ribalta tutto ciò che sapevamo sulle batterie e sulla ricarica rapida. Come scrive smartworld.it

Ricarica veloce e durata batteria: miti sfatati da due anni di test - Uno studio durato quasi due anni ha messo a confronto la ricarica rapida e quella lenta su decine di smartphone per analizzare come queste influenzano la salute della batteria. Si legge su hwupgrade.it

Qual è il modo migliore per ricaricare l’iPhone? Lo rivela un esperimento durato due anni - Sugli iPhone la ricarica rapida ha portato a circa +0,5% di perdita di capacità dopo 500 cicli rispetto a quella lenta; sugli Android il divario è stato di circa +0,3%. macitynet.it scrive