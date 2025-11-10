Riaprono centro sportivo dopo la partita di basket e trovano cadavere di un uomo | terribile scoperta a Catania
A fare la terribile scoperta del corpo è stata un’addetta del servizio di pulizia che nelle prime ore di oggi aveva aperto la struttura dove ieri sera si era giocata una partita di basket fino a tardi e che ospita anche una piscina. 🔗 Leggi su Fanpage.it
