Riapre il centro di Buon vicinato alle Fontanelle grazie a una squadra di volontarie tutta al femminile
Il centro di Buon vicinato di viale Sicilia, nel quartiere Fontanelle, ha riaperto ufficialmente le sue porte con una grande festa collettiva. Ieri pomeriggio, domenica, famiglie, bambini e anziani si sono ritrovati insieme per celebrare la riapertura di uno spazio che rappresenta un punto di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
L'attesa è finita, il punto vendita riapre presso il Centro Commerciale Due Mari Da vi aspettiamo nel nostro store rinnovato! #CurcioFashion #DueMari - facebook.com Vai su Facebook