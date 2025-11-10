Retinolo | tutte le risposte alle domande più comuni

È uno degli attivi più utilizzati in bellezza, ma sul retinolo, derivato della Vitamina A, spesso si fa ancora confusione, complici le tante informazioni, non sempre corrette, che a volte capita di leggere su questo attivo altamente performante, ormai parte della quotidiana routine di molti. Retinolo: cos’è e come si utilizza. Come mai il retinolo è diventato così indispensabile sul fronte beauty e perché piace tanto? «Il suo segreto sta nelle piccole dimensioni, che gli consentono di penetrare negli strati più profondi della pelle, derma compreso», premette la Dottoressa Gloriana Assalti, Farmacista e Cosmetologa all’Ospedale Gemelli Isola di Roma. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Retinolo: tutte le risposte alle domande più comuni

Approfondisci con queste news

A differenza di Halloween, la tua routine di trattamento non deve spaventare! Dì addio agli effetti indesiderati del retinolo e scegli la dolcezza di una formula vegana e testata sulle pelli sensibili. Resveratrol–Lift ti accompagna in tutte le stagioni, anche in q - facebook.com Vai su Facebook

Hai domande sulle elezioni regionali 2025 in Toscana? Tutte le risposte utili prima del voto - Ecco le informazioni utili per il voto di domenica 12 e lunedì 13 ottobre 2025 Firenze, 8 ottobre 2025 - Lo riporta lanazione.it

Retinolo e retinale: quali sono le differenze tra i due attivi skincare? - age, retinolo e retinale sono derivati cosmetici della vitamina A. Da iodonna.it