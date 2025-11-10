Restyling di viale Roma scade oggi il termine per assegnare i lavori

Scadono oggi i termini per l'assegnazione dei lavori della riqualificazione del viale Roma. Il progetto prevede la sostituzione dell'asfalto nei marciapiedi con una nuova pavimentazione, l'installazione di elementi di arredo urbano e la piantumazione delle essenze mancanti. È inoltre previsto il rifacimento dell'asfalto nelle due carreggiate. I parcheggi del lato a scendere, oggi disposti a lisca di pesce, diventeranno in linea, come quelli del lato opposto. Lo spartitraffico centrale sarà abbassato e pavimentato per permettere a chi parcheggia di raggiungere più facilmente gli attraversamenti pedonali.

