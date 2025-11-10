Restano gravi le condizioni dell' arcivescovo Riccardo Fontana

Rimane ricoverato in condizioni critiche Riccardo Fontana, l'arcivescovo emerito della diocesi di Arezzo, Cortona e Sansepolcro. 78 anni, nativo di Forte dei Marmi, ha ricoperto la carica ecclesiastica nell'Aretino per 13 anni: dal 2009, quando arrivò la nomina di papa Benedetto XVI, fino al 2022. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

