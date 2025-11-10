Report l' ha fatto davvero | in onda gli sms di Meloni

Liberoquotidiano.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ormai non c’è puntata di Report, il programma di Rai Tre condotto da Sigfrido Ranucci, che non sia condita da una polemica al calor bianco. Siva dai messaggi fra la premier, Giorgia Meloni, e il componente del Garante perla Privacy, Agostino Ghiglia, durante il periodo del Covid, al caso Boccia, con la messa in onda delle conversazioni private fra l’ex ministro, Gennaro Sangiuliano, e la moglie Federica Corsini (che si è detta «allibita dall’ostinazione di Report» nei suoi confronti), senza dimenticare i servizi su Ghiglia e i suoi rapporti con Fdi, finendo nel mettere nel frullatore anche Pasquale Stanzione, presidente dell’Autorità Garante, in quota Pd. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

report l ha fatto davvero in onda gli sms di meloni

© Liberoquotidiano.it - Report l'ha fatto davvero: in onda gli sms di Meloni

Altre letture consigliate

report ha fatto davveroRanucci in Vigilanza: “Taglio puntate di Report grave”. Corsini: “La Rai ha meno soldi”. E dice: “Ho sollecitato pluralismo del programma” - E ribadisce: "Fazzolari ha ispirato l'attivazione dei servizi dopo il servizio sul padre di Meloni" ... Scrive ilfattoquotidiano.it

report ha fatto davveroReport, Ghiglia: “È vero, ho sentito Sangiuliano. Ma non ho fatto pressioni sull’Authority” - Intervista al garante, contestato per essere stato nella sede di Fratelli d’Italia il giorno prima della condanna di Ranucci: “Che io abbia un passato di ... Segnala repubblica.it

report ha fatto davveroReport fa il boom di ascolti e l'opposizione attacca: "Si dimetta tutta l'Authority per la privacy" - Ieri sera la puntata che il componente dell’Autorità aveva chiesto non fosse mandata in onda ... Lo riporta msn.com

Cerca Video su questo argomento: Report Ha Fatto Davvero