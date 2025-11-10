Nuovo appuntamento stasera domenica 9 novembre 2025 con la soap turca La notte nel Cuore ( Siyap Kalp ). Ecco i Video Mediaset per rivedere gli episodi 91, 92 e 93 trasmessi da Canale 5 in replica streaming. Scagionato da ogni accusa, Cihan viene scarcerato. Insieme a Tahsin incontra Nuh per porre fine ai conflitti e siglare finalmente la pace tra le loro famiglie. Nuh comunica a Tahsin e Sumru di aver iniziato il percorso di terapia insieme alla psichiatra da loro indicatagli. Senza preavviso, Halil si presenta presso lo studio di Melek. Dopo l’incontro inconcludente con Melek, Halil parla con Hikmet, e questa si convince che l’aggressione ai danni di Sumru, in realtà, è tutta una storia inventata dalla donna. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Replica La notte nel cuore in streaming, puntata del 9 novembre | Video Mediaset