Relazioni internazionali Gori | Spese da chiarire
GROSSETO La gestione delle Relazioni Internazionali del Comune di Grosseto è finita nel mirino del consigliere comunale Giacomo Gori, che ha presentato un’interrogazione per chiedere chiarimenti urgenti e formali. Gori denuncia una "grave inversione delle priorità amministrative e una preoccupante mancanza di trasparenza nell’impiego delle risorse pubbliche ". L’accusa si concentra in particolare sull’Ufficio relazioni internazionali, la cui istituzione è stata preceduta da un fatto ritenuto anomalo. "L’Amministrazione avrebbe intrapreso una missione ufficiale nella città di Nanping, in Cina, utilizzando fondi dell’Ente – si legge nell’interrogazione – prima ancora di istituire la struttura organizzativa preposta. 🔗 Leggi su Lanazione.it
CONVEGNO Pal. Gallenga] INTELLETTUALI E RELAZIONI INTERNAZIONALI VISIONI DEL MONDO, EPISTOLARI E RETI CULTURALI TRANSNAZIONALI Intervista con Giovanni Bronzini su George Kennan e l'intellettualità americana di fronte alla guerra fre - facebook.com Vai su Facebook
