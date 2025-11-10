Regione Toscana la giunta | Mia Diop vicepresidentevoluta dalla Schlein Monia Monni Cristina Manetti E tutti i nomi

FIRENZE – Dopo discussioni anche vivaci nel gruppo del Pd e fra le rimostranze dell’opposizione (“eravamo stati convocati alle 15 e alle 18 la giunta ancora non c’è”), Eugenio Giani, presidente della giunta, prima annuncia che il programma di governo (200 pagine) sarà illustrato e approvato nella prossima seduta dell’Assemblea, prevista entro dieci giorni. I . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Regione Toscana, la giunta: Mia Diop vicepresidente(voluta dalla Schlein), Monia Monni, Cristina Manetti. E tutti i nomi