Firenze, 10 novembre 2025 – “Vogliamo riportare l’acqua a essere ovunque acqua pubblica”: lo dice Eugenio Giani nel suo discorso programmatico in quello che è il primo giorno di scuola per la sua seconda legislatura. Con la prima riunione del consiglio regionale. Un momento importante per i consiglieri, sia per chi è stato confermato che per i nuovi volti, comprensibilmente emozionati per il loro incarico che va a cominciare. La Darsena Europa a Livorno e l’ampliamento dell’ospedale di Cisanello a Pisa sono indicati da Giani come due delle opere più importanti in questo momento i cui lavori sono in corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Regione, il primo giorno di scuola: la seduta. Stefania Saccardi presidente del consiglio