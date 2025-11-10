Regionali scontro sulle ecoballe La Regione annuncia | Entro il 2026 saranno rimosse tutte
"Cirielli sulle ecoballe continua a dare i numeri. Nei giorni scorsi aveva detto che sono state rimosse il 20% delle ecoballe. Non abbiamo replicato perché una svista a chi non conosce nulla del tema può capitare. Ma oggi è tornato ad affermare di nuovo la stessa cosa. Allora non si tratta di una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Regionali Campania Cirielli attacca sulle ecoballe: «Impegno non mantenuto». La replica: rimosso il 70% - Attacca sulle ecoballe Edmondo Cirielli dopo un sopralluogo, ieri mattina a Giugliano, nell’area di stoccaggio. Da ilmattino.it
Elezioni Regionali, Cirielli: “in Campania la situazione delle ecoballe è inaccettabile, solo promesse dal centrosinistra” - “Dal 2015 la nostra regione attende lo smaltimento delle ecoballe, una delle tante promesse al vento fatte dal centrosinistra in Campania. Da strettoweb.com
Big in campo per le Regionali, ed è subito scontro - è tempo di campagna elettorale con i big che scendono in campo. Si legge su ansa.it