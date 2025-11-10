Regionali Puglia centrodestra unito a Bari per Lobuono Meloni | Puntiamo a vincere

(Adnkronos) – "Puntiamo a vincere". Leader della coalizione di centrodestra oggi a Bari, insieme sul palco del Teatroteam a sostegno della candidatura alla presidenza della Regione Puglia di Luigi Lobuono. Le regionali pugliesi rappresentano "una sfida che noi puntiamo a vincere, perché non abbiamo paura di nessuno" ha detto la premier Giorgia Meloni, dal palco del . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

