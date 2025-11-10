Regionali Mottola FI | La nostra é una campagna elettorale di ascolto coesione e concretezza
Tempo di lettura: 2 minuti “La campagna elettorale per le regionali – dichiara Gianmarco Mottola, vice coordinatore di Forza Italia del Medio Calore – sta entrando nel vivo, e Forza Italia si sta distinguendo per serietà, presenza sul territorio e capacità di ascolto delle esigenze reali dei cittadini. In questa fase decisiva, il nostro impegno è quello di portare avanti una politica fatta di competenza, moderazione e senso di responsabilità, valori che da sempre contraddistinguono il nostro partito”. Mottola ha voluto esprimere parole di apprezzamento per il lavoro del segretario provinciale di Forza Italia, Francesco Maria Rubano, “che sta conducendo con grande energia e determinazione un’azione di coordinamento efficace, unendo i territori e valorizzando il contributo di amministratori, dirigenti e militanti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
