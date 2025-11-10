Regionali in Puglia la premier Meloni | Solo gli italiani possono mandarmi a casa Questa è la democrazia a cui la sinistra non è abituata

"Non sempre le cose vanno come vorremmo. Voi dovete essere con noi implacabili e pretenziosi, questo fa un popolo e una comunità nei confronti dei propri rappresentanti. Noi stiamo dando tutto". Con queste parole la premier Giorgia Meloni si è rivolta ai cittadini durante il comizio del centrodestra a Bari, a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Puglia Luigi Lobuono, in vista.

