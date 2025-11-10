Regionali Fratoianni a Benevento il 12 novembre per Alleanza Verdi Sinistra
Tempo di lettura: 2 minuti Prosegue il tour campano di Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana e co-portavoce di Alleanza Verdi Sinistra, a sostegno dei candidati e delle candidate della propria forza politica in corsa per le elezioni regionali del 23 e 24 novembre in Campania. Mercoledì 12 novembre sarà a Benevento insieme a Tonino Scala, segretario regionale di Sinistra Italiana, al fianco dei candidati sanniti Lucio Ferella e Pina Fontanella. L’appuntamento è alle ore 21:00, presso il Bar Caffè Pina, in Via Napoli. Alleanza Verdi Sinistra è in campo in questa campagna elettorale per la vittoria della coalizione progressista, per contribuire ad eleggere Roberto Fico Presidente, per tenere lontana la destra dal governo della Regione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Approfondisci con queste news
#Regionali #Veneto Lo sprint di #Avs. Fratoianni avverte: «Un’alternativa ora è possibile» #Vicenza - X Vai su X
Lega - Salvini Premier. . Souzan Fatayer, candidata alle regionali in Campania con Bonelli e Fratoianni, ha negato il pogrom del 7 ottobre e difeso apertamente Hamas. E @ginozavalani la smaschera. Fonte: @Esperia - facebook.com Vai su Facebook
Regionali, AVS: mercoledì sera Nicola Fratoianni a Benevento - portavoce di Alleanza Verdi Sinistra, a sostegno dei candidati e delle candidate della propria forza polit ... ntr24.tv scrive
Regionali, a Valle Fratoianni e Zabatta - 30, presso lo “Spazio Garden & Food” , Piazza Don Giuseppe Morosini, Valle Avellino, si svolgerà la manifestazione “La Campania che verrà” , con il ... Secondo corriereirpinia.it
Regionali, a Benevento arriva Vannacci per sostenere i candidati sanniti della Lega - Il vicesegretario federale della Lega, Roberto Vannacci, farà tappa a Benevento mercoledì 12 novembre alle ore 10:00, presso ‘Fabbriche Riunite’ per un incontro pubblico organizzato dal partito in vis ... ntr24.tv scrive