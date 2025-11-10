Regionali Durigon contro Piantedosi | Il centrodestra doveva sciogliere il comune di Bari

“Il centrodestra forse ha una colpa: quella di non aver sciolto il comune di Bari”: Claudio Durigon, vicesegretario nazionale della Lega, intervenendo a nel capoluogo regionale ad una manifestazione elettorale ha riaperto la ferita legata al mancato commissariamento dell’amministrazione comunale (ai tempi guidata da Antonio Decaro, ora candidato governatore dei progressisti ) per le infiltrazioni dei clan nelle municipalizzate rilevate dalla Procura. La considerazione amara del sottosegretario al Lavoro è una implicita critica al ministro Matteo Piantedosi, espresso dal Carroccio nell’esecutivo: dopo aver inviato gli ispettori del Viminale, all'esito degli approfondimenti effettuati e delle relazioni redatte, il prefetto di Bari Franco Russo, comunicò “l'insussistenza di collegamenti diretti e indiretti” con la criminalità organizzata e quindi il ministro dell'Interno non chiese lo scioglimento del Comune ma decretò il “commissariamento” di tre aziende municipalizzate. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Regionali, Durigon contro Piantedosi: “Il centrodestra doveva sciogliere il comune di Bari”

Leggi anche questi approfondimenti

https://short.do/9rAWLl Video. Regionali. Piccerillo (Lega): "Con Cirielli si può vincere, Fico è l'antipolitica". On. Durigon: "Antonella fondamentale per noi" - facebook.com Vai su Facebook

Regionali: Piantedosi, "in Campania partita aperta" - "La partita in Campania resta aperta e contendibile: anche situazioni apparentemente compromesse, come è accaduto nelle Marche, possono essere ribaltate dal buon senso degli elettori". Riporta ansa.it

Regionali, Durigon: «A Napoli presenteremo con liste Lega con Salvini e Cirielli» - Insieme a tutta la dirigenza regionale stiamo costruendo liste forti, competitive e radicate sul territorio, con tanti candidati ... Scrive ilmattino.it

Caso Almasri, Camera nega autorizzazione a procedere contro Nordio, Piantedosi e Mantovano: franchi tiratori votano con la maggioranza - La Camera ha negato l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, del inistro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e del sottosegretario alla presidenza del ... ilmessaggero.it scrive