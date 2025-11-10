Regionali Campania 2025 Delmastro | Quando si aprono le urne il campo largo diventa camposanto

Manca sempre meno alle elezioni regionali in Campania che si terranno il 23 e 24 novembre. “Tutti i dati dicono che la rimonta in Campania è possibile. Notoriamente nei sondaggi l’opposizione evoca il campo largo ma poi, quando si aprono le urne, si ritrova il camposanto tra le mani. Credo che accadrà anche a questo giro”, ha dichiarato a Napoli il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro delle Vedove. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Regionali Campania 2025, Delmastro: "Quando si aprono le urne il campo largo diventa camposanto"

