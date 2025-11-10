Regionale Campania Trenitalia | corse straordinarie per Luci d’artista 2025-2026

REGIONALE CAMPANIA, TRENITALIA: CORSE STRAORDINARIE PER LUCI D'ARTISTA 2025-2026. in programma dal 15 novembre al 6 gennaio 2026 18 corse in più nei weekend sulle linee Salerno – Arechi, Salerno – Napoli Campi Flegrei e Salerno – Caserta 11mila posti aggiuntivi nei weekend Corse straordinarie in occasione della manifestazione natalizia Luci d'artista 2025-2026, in programma .

