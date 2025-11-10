Regionale Campania Trenitalia | corse straordinarie per Luci d’artista 2025-2026
REGIONALE CAMPANIA, TRENITALIA: CORSE STRAORDINARIE PER LUCI D’ARTISTA 2025-2026. in programma dal 15 novembre al 6 gennaio 2026 18 corse in più nei weekend sulle linee Salerno – Arechi, Salerno – Napoli Campi Flegrei e Salerno – Caserta 11mila posti aggiuntivi nei weekend Corse straordinarie in occasione della manifestazione natalizia Luci d’artista 2025-2026, in programma . 🔗 Leggi su 2anews.it
Scopri altri approfondimenti
Non sei ancora iscritto al nostro canale Whatsapp Comitato Regionale Campania FIGC LND? Ti consigliamo di farlo al più presto per non perdere nemmeno un aggiornamento [ bit.ly/figclndcrcampania] - facebook.com Vai su Facebook
Luci d'Artista a Salerno: corse straordinarie di Trenitalia - L'articolo Luci d'Artista a Salerno: corse straordinarie di Trenitalia proviene da OttoPagine. Lo riporta msn.com
Trenitalia e Alstom presentano il nuovo treno regionale a 200 km/h a expo ferroviaria 2025 - Arezzo, 1 ottobre 2025 – Trenitalia (Gruppo FS Italiane) e Alstom, leader globale nella mobilità intelligente e sostenibile, hanno presentato oggi il nuovo treno Regionale, capace di raggiungere i 200 ... Da lanazione.it