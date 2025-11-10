Referendum sulla Multiutility Scarsa l’affluenza alle urne alle 19 Lo spoglio è finito a tarda notte

Affluenza tendente al basso alle 19 per il referendum sull’abrogazione della delibera che nel 2022 ha segnato l’adesione del Comune di Empoli al progetto della Multiutility. Alle 12 aveva votato l’8,33 per cento degli aventi diritto, pari a 3.595 persone, mentre alle rilevazione delle 19, la percentuale era salita al 24,25%, pari a 10.465 votanti. Percentuale non sufficiente al raggiungimento del quorum per la validità del referendum. Il responso definitivo è arrivato nella notte, quando il giornale era già in stampa. La posta in palio della consultazione diretta dei residenti di Empoli si era connotata con un valore che va oltre i confini del territorio comunale, visto che l’oggetto dell’abrogazione era l’annullamento della delibera di adesione al progetto Multiutility, società multiservizi chiamata a gestire energia, acqua e ciclo dei rifiuti per buona parte della Toscana. 🔗 Leggi su Lanazione.it

