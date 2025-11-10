Reality dell’orrore | la concorrente tenta di annegare la coinquilina VIDEO CHOC
Lite choc nel reality. Dopo uno scherzo finito male, una concorrente ha spinto la rivale in piscina e l’ha trattenuta sott’acqua per alcuni secondi, scatenando il panico tra i presenti. La produzione è intervenuta in corsa e la decisione presa sul destino delle due protagoniste ha acceso un’ondata di polemiche: sui social si parla di comportamento violento . Poche ore più tardi, il caso è esploso oltre la bolla del programma, con il pubblico diviso tra chi invoca tolleranza zero e chi sottolinea la provocazione iniziale. Al centro della scena c’è Yina Calderón, 34 anni, imprenditrice e influencer dal temperamento noto, e la deejay La Piry, obiettivo dello scherzo e poi della reazione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
