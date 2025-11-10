Re Carlo commosso al Remembrance Sunday ma non può ignorare le minacce ad Andrea

La cerimonia del Remembrance Sunday è ogni anno emozionante e ricca di curiosità. L’evento ricorda i caduti nei conflitti, in particolari in quelli in cui il Regno Unito ha in qualche modo avuto parte. Domenica 9 novembre sono stati molti i membri della famiglia reale a voler portare il proprio omaggio nell’occasione. Re Carlo, come da tradizione, ha avuto un ruolo centrale nella celebrazione e non ha nascosto la propria commozione nei due minuti di silenzio da lui voluti per onorare l’occasione. Il caso Andrea: Re Carlo non lo può ignorare. Nonostante l’evento che ha riunito sotto un’unica volontà l’intera nazione, ad occupare la mente del sovrano non possono esserci stati alcuni pensieri poco rassicuranti rivolti al fratello Andrea. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo commosso al Remembrance Sunday, ma non può ignorare le minacce ad Andrea

