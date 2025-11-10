Rassegna donne attive olte il silenzio a Triggiano

Al via la rassegnaDonne Attive – Oltre il silenzio”Primo appuntamento con lo spettacolo “Abbasce la cape” di e con Maurizio Sarubbi-Mercoledì 12 novembre, un percorso culturale promosso da Donne Attive ATS con le associazioni del territorio, Cpmeventi Aps- Pillole di Cabaret – Amici della. 🔗 Leggi su Baritoday.it

