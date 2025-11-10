Rapina al furgone che distribuisce tre giornali campani | non escono in edicola Avvertimento di stampo camorristico

Oggi tre quotidiani campani non sono in edicola a causa di rapina. Nella notte cinque uomini armati e incappucciati, a bordo di una Bmw, hanno intercettato nei pressi di Nola il furgone proveniente dalla tipografia di Caserta, hanno fatto scendere l’autista e sono andati via con il carico delle migliaia di copie di Metropolis, Roma e Il Sannio quotidiano, poco prima del loro arrivo nel centro di distribuzione Di Canto spa. Il veicolo è stato poi ritrovato dai carabinieri non distante, a Casalnuovo. Vuoto. Gli investigatori sono al lavoro per individuare autori e movente di un gesto criminale tanto rischioso quanto improduttivo, con un dispiegamento di uomini e di mezzi simile a quelli degli assalti ai portavalori. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

