Raoul Bova in ‘Il nuotatore di Auschwitz’ commuove al Teatro Delle Arti

Tempo di lettura: 3 minuti Un uomo solo in scena, un fascio di luce che taglia il buio come una corsia d’acqua: così si apre lo spettacolo che ha emozionato il pubblico del Teatro Delle Arti di Salerno lo scorso weekend. Raoul Bova, guidato dalla regia di Luca De Bei, presta corpo e voce ad Alfred Nakache, il nuotatore ebreo francese che sfidò la morte e la disumanità di Auschwitz trovando nel nuoto la forza per restare vivo. ‘Il nuotatore di Auschwitz’ intreccia la vicenda dell’atleta francese di origine ebraica – campione e detentore di un record mondiale prima della deportazione nel campo di sterminio – con quella dello psichiatra Viktor E. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

