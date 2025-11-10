Raoul Bova in ‘Il nuotatore di Auschwitz’ commuove al Teatro Delle Arti

Tempo di lettura: 3 minuti Un uomo solo in scena, un fascio di luce che taglia il buio come una corsia d’acqua: così si apre lo spettacolo che ha emozionato il pubblico del Teatro Delle Arti di Salerno lo scorso weekend. Raoul Bova, guidato dalla regia di Luca De Bei, presta corpo e voce ad Alfred Nakache, il nuotatore ebreo francese che sfidò la morte e la disumanità di Auschwitz trovando nel nuoto la forza per restare vivo. ‘Il nuotatore di Auschwitz’ intreccia la vicenda dell’atleta francese di origine ebraica – campione e detentore di un record mondiale prima della deportazione nel campo di sterminio – con quella dello psichiatra Viktor E. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Raoul Bova in ‘Il nuotatore di Auschwitz’ commuove al Teatro Delle Arti

Argomenti simili trattati di recente

La fine della storia di Rocio Munoz Morales e Raoul Bova - facebook.com Vai su Facebook

Il nuotatore di Auschwitz, Raoul Bova al Teatro Delle Arti sabato 8 e domenica 9 - Prosegue la stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Delle Arti di Salerno con un evento di grande intensità emotiva e valore artistico: Raoul Bova sarà protag ... Riporta gazzettadisalerno.it

Teatro, Raoul Bova porta in scena "Il nuotatore di Auschwitz" al Delle Arti - L'evento, che vede protagonista Raoul Bova e rientra nella stagione teatrale 2025/2026, è in programma ... Come scrive salernotoday.it

Raoul Bova torna a “casa” da Rocio Munoz Morales/ Nessun ritorno di fiamma ma un’occasione speciale - Nessun ritorno di fiamma per Raoul Bova e Rocio Munoz Morales ma l'attore torna a casa per un'occasione speciale e ad attenderlo ci sono le figlie. Segnala ilsussidiario.net