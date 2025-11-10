Roma, 10 nov (Adnkronos) - "Sta emergendo un quadro grave e desolante sulle modalità di gestione dell'Autorità Garante per la Privacy che rende necessario un segnale forte di discontinuità. Io penso che non ci sia alternativa alle dimissioni dell'intero consiglio". Lo dice Elly Schlein. "Le inchieste giornalistiche di Report hanno rivelato un sistema gestionale opaco, caratterizzato da numerosi conflitti di interesse e da una forte permeabilità alla politica. Senza un azzeramento e una ripartenza sarà impossibile ricostruire la fiducia dei cittadini nell'istituzione che deve tutelarne i diritti e assicurare la necessaria terzietà del collegio, anche rispetto alla politica", conclude la segretaria del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - **Ranucci: Schlein, 'quadro grave, si dimetta intero consiglio Autorità garante privacy'**