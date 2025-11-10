Ranucci e l' ipotesi della candidatura | È una grande ca***ta A fatica riesco a fare il mio mestiere
Sigfrido Ranucci smentisce categoricamente un'eventuale candidatura con il Movimento 5 stelle. "È una grande ca***ta. Se me l'hanno chiesto non te lo dico, non mi sento adeguato per fare politica, che per me è una cosa estremamente seria, soprattutto con una legge elettorale come questa", ha. 🔗 Leggi su Today.it
L'accusa di aver attivato i servizi segreti per spiare Sigfrido Ranucci è «troppo grave» per essere lasciata cadere. E «inquietante» è l'ipotesi fatta aleggiare che ci sia un collegamento tra l'attentato con bombe carta subito dal giornalista due settimane fa e il go
Speranzon (FdI): "Ranucci candidato coi 5s? Anche Annunziata smentiva..." - Il senatore meloniano in Vigilanza ha criticato il conduttore di Report per le inchieste sbilanciate sulla destra: "Se si candiderà col M5s?
Ranucci: "Non credo a mandanti politici per attentato" - "Io credo che sia un'opera di qualcuno legato alla criminalità o comunque di qualcuno che si serve della criminalità".
Bomba contro il giornalista Ranucci: ipotesi criminalità e ultras, indaga l'Antimafia - L'attentato con una bomba contro il giornalista Sigfrido Ranucci non viene considerato un semplice atto vandalico: per gli inquirenti si tratta con ogni probabilità di un'intimidazione legata alla sua ...