Ranucci e l' ipotesi della candidatura | È una grande ca***ta A fatica riesco a fare il mio mestiere

Sigfrido Ranucci smentisce categoricamente un'eventuale candidatura con il Movimento 5 stelle. "È una grande ca***ta. Se me l'hanno chiesto non te lo dico, non mi sento adeguato per fare politica, che per me è una cosa estremamente seria, soprattutto con una legge elettorale come questa", ha. 🔗 Leggi su Today.it