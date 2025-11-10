Ranucci | Dimissioni del Garante? Sarebbero una sconfitta

Feedpress.me | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le dimissioni del Garante per la Privacy dopo l’inchiesta di Report sarebbero una grande vittoria? «Una grande sconfitta», è la risposta di Sigfrido Ranucci, ospite oggi di Un Giorno da Pecora su Rai Radio Uno. "L'inchiesta svela un’anomalia che conoscevamo da tempo: ha fatto comodo alla politica la gestione delle Authority così. Credo che sia un problema serio in Italia», che tra l’altro. 🔗 Leggi su Feedpress.me

ranucci dimissioni del garante sarebbero una sconfitta

© Feedpress.me - Ranucci: "Dimissioni del Garante? Sarebbero una sconfitta"

Altri contenuti sullo stesso argomento

Ranucci: "Dimissioni del Garante? Sarebbero una sconfitta" - Le dimissioni del Garante per la Privacy dopo l’inchiesta di Report sarebbero una grande vittoria? Riporta msn.com

"Dimissioni del Garante della privacy? Lo avete scelto voi": Meloni attacca Pd e M5s dopo le puntate di Report - La presidente del Consiglio apre alle possibili modifiche della legge che determina le quote dei partiti nelle nomine. Lo riporta today.it

Ranucci: il Garante per la privacy è diventato un Tribunale politico - (askanews) – Il garante per la Privacy è diventato “una sorta di tribunale politico”. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ranucci Dimissioni Garante Sarebbero