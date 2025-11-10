Ranucci | Dimissioni del Garante? Sarebbero una sconfitta
Le dimissioni del Garante per la Privacy dopo l’inchiesta di Report sarebbero una grande vittoria? «Una grande sconfitta», è la risposta di Sigfrido Ranucci, ospite oggi di Un Giorno da Pecora su Rai Radio Uno. "L'inchiesta svela un’anomalia che conoscevamo da tempo: ha fatto comodo alla politica la gestione delle Authority così. Credo che sia un problema serio in Italia», che tra l’altro. 🔗 Leggi su Feedpress.me
