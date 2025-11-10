Ranocchia risponde a Di Canio e difende Lautaro | Ci vogliono 5 Messi per fare quel gol volontariamente? Non sono d’accordo e vi spiego perché

Inter News 24 L’ex difensore e capitano dell’Inter, Andrea Ranocchia, elogia la prestazione dei nerazzurri contro la Lazio e quella di Lautaro. L’ex difensore Andrea Ranocchia, intervenuto a Pressing, ha elogiato la prestazione dell’Inter nella vittoria per 2-0 contro la Lazio. Ha definito la squadra “bellissima” e la rosa attuale “più forte dell’anno scorso”. L’ex giocatore ha sottolineato la differenza nel reparto offensivo: mentre i titolari sono Lautaro Martínez e Marcus Thuram, i cambi (come Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito ) sono forti e affidabili, a differenza della passata stagione. Questa profondità, secondo Ranocchia, ha permesso al tecnico Cristian Chivu di gestire con calma il rientro di Thuram. 🔗 Leggi su Internews24.com

