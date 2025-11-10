Rangers Qualiano sconfitti di misura dal Mondragone City | decide un rigore nel finale

Mondragone City-Rangers Qualiano 1-0: decide un rigore nel finale. Una partita intensa e combattuta fino all’ultimo minuto, ma alla fine il Mondragone City riesce a imporsi per 1-0 sui Rangers Qualiano 1998. Il match, equilibrato per lunghi tratti, è stato deciso soltanto a dieci minuti dal termine, quando un calcio di rigore ha permesso ai padroni di casa di trovare il gol vittoria. I Rangers, nonostante la rete subita, hanno reagito con carattere, cercando con insistenza il pareggio fino al triplice fischio. Diverse le occasioni create, ma la palla non ha voluto saperne di entrare. Con questa sconfitta, la squadra di Qualiano scivola a -5 punti dalla vetta, ma il campionato è ancora lungo e ricco di scontri diretti che potranno riaprire tutto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it