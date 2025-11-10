Questa è quella put***a di merda Bufera su Maurizio Falco il commissario governativo per la frase sulla giornalista di Fuori dal Coro – Il video

Durante un servizio realizzato da Fuori dal Coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano su Rete 4, la giornalista Costanza Tosi sarebbe stata pesantemente insultata da Maurizio Falco, Commissario Straordinario del Ministero dell’Interno. Nel servizio, diventato virale sui social, il dirigente, pensando forse di non esser più sentito si rivolge a una collega, apostrofandola così: « Questa è quella puttana di merda ». Dall’altra parte dello smartphone, ad ascoltarlo e riprenderlo, la giornalista, basita, con ancora il microfono in mano. L’episodio sta scatenando indignazione, con anche le prime reazioni politiche. 🔗 Leggi su Open.online

