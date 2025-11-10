Quantum Music Festival la meccanica quantistica spiegata con musica danza e performance

Cataniatoday.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell'ambito delle attività di Education and Outreach dello Spoke 9, il National Quantum Science and Technology Institute (NQSTI) organizza Quantum Music Festival, un'iniziativa di divulgazione scientifica volta a promuovere la conoscenza delle scienze e tecnologie quantistiche al pubblico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Quantum Treks 2025 a Napoli: viaggio nel mondo della meccanica quantistica al Centro Musei Scienze Naturali e Fisiche - In occasione dell’International Year of Quantum Science and Technology (IYQ), giovedì 3 aprile ha preso il via i Quantum Treks 2025 presso il Museo di Fisica del Centro Musei Scienze Naturali e ... Lo riporta napolitoday.it

Cerca Video su questo argomento: Quantum Music Festival Meccanica