Quantum Music Festival la meccanica quantistica spiegata con musica danza e performance

Nell'ambito delle attività di Education and Outreach dello Spoke 9, il National Quantum Science and Technology Institute (NQSTI) organizza Quantum Music Festival, un'iniziativa di divulgazione scientifica volta a promuovere la conoscenza delle scienze e tecnologie quantistiche al pubblico. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

ANYMA porta “Quantum” a Dubai Dal cuore di Ibiza al deserto di Dubai: un viaggio tra musica, arte digitale e pura emozione. Un set che non è solo un live, ma un portale verso un’altra dimensione. #Anyma #Quantum #Dubai #Discoradio - facebook.com Vai su Facebook

Quantum Treks 2025 a Napoli: viaggio nel mondo della meccanica quantistica al Centro Musei Scienze Naturali e Fisiche - In occasione dell’International Year of Quantum Science and Technology (IYQ), giovedì 3 aprile ha preso il via i Quantum Treks 2025 presso il Museo di Fisica del Centro Musei Scienze Naturali e ... Lo riporta napolitoday.it