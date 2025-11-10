Quanto ha guadagnato superman di james gunn secondo il rapporto dc

risultati finanziari e successo del film “Superman” di James Gunn. Il settore dell’intrattenimento continua a evidenziare dati significativi riguardanti i recenti incassi e profitti dei film legati al universo DC. Tra questi, spicca lo performance della pellicola dedicata a Superman, diretta da James Gunn, che ha già ottenuto risultati notevoli in termini di profitti per DC Studios. prestazioni economiche di “Superman” nel 2025. guadagni e profitto complessivo. Secondo le ultime fonti di DC Universe, il film “Superman” ha generato un profit di oltre 100 milioni di dollari per DC Studios. La pellicola sembra essere sulla buona strada per raggiungere un incasso globale di circa 150 milioni di dollari entro la fine dell’anno. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Quanto ha guadagnato superman di james gunn secondo il rapporto dc

Stando a Forbes, Superman ha generato più di 100 milioni di dollari di profitti e ha ottenuto grandi risultati nell’home vodeo. Il film sta incassando quasi 150 milioni di dollari a livello globale. - facebook.com Vai su Facebook

Superman di James Gunn punta ai Golden Globes nella categoria Drammatica - Il nuovo Superman di James Gunn entra ufficialmente nella corsa ai Golden Globes. Secondo ciakmagazine.it

Superman: quello di James Gunn è l’esempio perfetto di supereroe maschile non tossico - Un terapeuta spiega perché il Superman di James Gunn mostra una mascolinità sana e non tossica, conquistando pubblico e critica. Segnala cinefilos.it