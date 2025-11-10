Impianti fotovoltaici a terra in crescita: si tratta di una delle cause principali del consumo di suolo. Ma pur sempre reversibile: la trasformazione del suolo da una condizione naturale o agricola a una artificiale può essere riportata alle condizioni iniziali con la rimozione della copertura. Tuttavia, il proliferare di campi di fotovoltaico sta creando non poche polemiche e problemi in numerosi Comuni. Secondo l’ultimo rapporto “Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici“ del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA) 2025, a livello nazionale le aree destinate a nuovi cantieri rappresentano la componente prevalente di consumo annuo (4. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quando l’energia pulita “divora” i campi: così sono spariti 3,7 milioni di metri quadrati