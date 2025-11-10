Quando la fantascienza diventa realtà | chi è Neo il robot maggiordomo che vede tutto
Ve la sentireste di affidare le chiavi di casa a un maggiordomo che potrebbe, in qualsiasi momento, chiamare qualcuno a sbirciare nella vostra camera da letto? Gli lascereste pulire, cucinare, riordinare, mentre vi osserva con occhi che forse non sono i suoi? Sono queste le domande che dovremmo porci davanti a Neo, il nuovo robot domestico presentato dall’azienda californiana «1X», un automa dalle fattezze inquietantemente umane che promette di rivoluzionare l’assistenza casalinga. Ma a quale prezzo? Quanto è umano Neo?. C’è qualcosa di perturbante nel guardare Neo muoversi. Le sue fattezze sono umane, troppo umane, direbbe qualcuno. 🔗 Leggi su Panorama.it
