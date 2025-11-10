Quando finirà lo Shutdown in USA l'esperto | Vi spiego perché per Trump sarà una vittoria

Fanpage.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'intervista di Fanpage.it a Mattia Diletti, Docente della Sapienza Università di Roma ed esperto di politica americana, sulla fine dello Shutdown in USA: "Sembra che ci siamo, ma mai dire mai. L'unica cosa che potrebbe far tornare gli 8 dem che hanno fatto l'accordo con i repubblicani sui propri passi è una pressione molto forte all'interno del loro partito. Trump? Per lui lo stop al blocco è una vittoria". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

