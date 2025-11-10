Qualità dei pasti in mensa Ecco i genitori assaggiatori

Qualità nelle mense scolastiche, il Comune arruola “assaggiatori“: i genitori prescelti potranno entrare nei refettori di Trezzo e Concesa e valutare le portate. Una garanzia di qualità del servizio testata in presa diretta. Chi aspira a ricoprire il ruolo deve candidarsi compilando il modulo online (entro oggi) e potrà partecipare al pasto per tutta la "settimana dell’assaggio", dal 24 al 28 novembre. Sarà garantito l’accesso per un massimo di due “assaggiatori“ al giorno per plesso scolastico e solo dopo aver partecipato a un incontro formativo (dove saranno presentate nel dettaglio le modalità per la presenza in mensa). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

