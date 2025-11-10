Qualità dei pasti in mensa Ecco i genitori assaggiatori
Qualità nelle mense scolastiche, il Comune arruola “assaggiatori“: i genitori prescelti potranno entrare nei refettori di Trezzo e Concesa e valutare le portate. Una garanzia di qualità del servizio testata in presa diretta. Chi aspira a ricoprire il ruolo deve candidarsi compilando il modulo online (entro oggi) e potrà partecipare al pasto per tutta la "settimana dell’assaggio", dal 24 al 28 novembre. Sarà garantito l’accesso per un massimo di due “assaggiatori“ al giorno per plesso scolastico e solo dopo aver partecipato a un incontro formativo (dove saranno presentate nel dettaglio le modalità per la presenza in mensa). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Quasi 100 cani vivono oggi al Rifugio ENPA Treviso, tutti in attesa di una casa definitiva. Fino ad allora, vogliamo offrirgli pasti di qualità, calore e cura. Abbiamo l’occasione di acquistare uno stock di cibo di alta qualità: nutriente, continuo e a un prezzo conv - facebook.com Vai su Facebook
Qualità dei pasti in mensa. Ecco i genitori assaggiatori - La “commissione“ entrerà in servizio solo dopo aver seguito un corso ad hoc. Come scrive ilgiorno.it
Reggio Calabria, genitori esasperati al De Amicis: “mensa scolastica da incubo, presenza di pollo crudo nei pasti dei bambini” - “Nella scuola elementare “De Amicis – Bolani”, facente parte dell’Istituto Comprensivo De Amicis, si consuma da mesi una situazione di grave disagio: la mensa scolastica, servizio essenziale per i bam ... Lo riporta strettoweb.com
Scuola, mense sotto esame: "I pasti giudicati dai genitori" - Le mense scolastiche di Verucchio sotto la lente della commissione speciale. Come scrive ilrestodelcarlino.it