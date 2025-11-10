Qualiano ordinanza anti-prostituzione | il sindaco dichiara guerra al degrado sulle strade
Il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis firma un’ordinanza per contrastare la prostituzione su strada: sanzioni fino a 500 euro per clienti e sex worker. Ordinanza anti-prostituzione a Qualiano: scattano i controlli. Con l’ ordinanza n. 16 del 6 novembre 2025, il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, ha firmato un provvedimento urgente per contrastare la prostituzione su strada nelle aree periferiche della città, in particolare lungo la Circumvallazione Esterna e nella zona ASI, dove il fenomeno ha raggiunto livelli di degrado e pericolo per la circolazione ritenuti insostenibili. Misura per sicurezza e decoro urbano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Serrata di protesta ieri nel centro storico di #Napoli di circa dieci commercianti: serrande abbassate alle 22 per manifestare contro l’ordinanza anti-caos del comune che impone chiusure anticipate e limitazioni nella vendita di alcolici. “Faremo ricorso. Il provve - facebook.com Vai su Facebook
Ordinanza anti prostituzione a Qualiano, multe fino a 500 euro per chi viene beccato - Il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardiis, ha emanato l’ordinanza n. Da internapoli.it
Qualiano, lotta alle prostituite sulla circumvallazione: scatta ordinanza con maximulte - La crociata contro le prostitute nell'area a nord di Napoli si aggiorna di un nuovo capitolo. msn.com scrive
Controlli anti prostituzione: ma è una truffa - Cartelli agli ingressi dei condomìni, recanti la scritta di presunti controlli di zona in materia di prostituzione. Segnala rainews.it