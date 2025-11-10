Qualiano ordinanza anti-prostituzione | il sindaco dichiara guerra al degrado sulle strade

Il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis firma un’ordinanza per contrastare la prostituzione su strada: sanzioni fino a 500 euro per clienti e sex worker. Ordinanza anti-prostituzione a Qualiano: scattano i controlli. Con l’ ordinanza n. 16 del 6 novembre 2025, il sindaco di Qualiano, Raffaele De Leonardis, ha firmato un provvedimento urgente per contrastare la prostituzione su strada nelle aree periferiche della città, in particolare lungo la Circumvallazione Esterna e nella zona ASI, dove il fenomeno ha raggiunto livelli di degrado e pericolo per la circolazione ritenuti insostenibili. Misura per sicurezza e decoro urbano. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

