Quali sono gli unici funzionari che potranno aumentare i loro stipendi | il piano del governo dopo il caso Brunetta

Fanpage.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le polemiche sui compensi d'oro al Cnel, Palazzo Chigi prepara la stretta. Una circolare di Zangrillo congelerà infatti gli aumenti nella Pubblica amministrazione, mentre il Dpcm atteso a gennaio introdurrà criteri legati al merito. Solo una manciata di alti funzionari potrà vedere da subito un ritocco in busta paga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

