Quali sono gli unici funzionari che potranno aumentare i loro stipendi | il piano del governo dopo il caso Brunetta
Dopo le polemiche sui compensi d'oro al Cnel, Palazzo Chigi prepara la stretta. Una circolare di Zangrillo congelerà infatti gli aumenti nella Pubblica amministrazione, mentre il Dpcm atteso a gennaio introdurrà criteri legati al merito. Solo una manciata di alti funzionari potrà vedere da subito un ritocco in busta paga. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Quali sono gli unici funzionari che potranno aumentare i loro stipendi: il piano del governo dopo il caso Brunetta - Per tutti gli altri, dai capi dipartimento dei ministeri ai dirigenti generali, gli stipendi resteranno fermi. Lo riporta fanpage.it