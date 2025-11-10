Qual è il nuovo dispositivo elettronico che non può essere imbarcato nel bagaglio da stiva

Fanpage.it | 10 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Credevate di poter portare qualsiasi cosa in un bagaglio da stiva da imbarcare in aeroporto? Vi sbagliavate: ecco qual è il nuovo dispositivo elettronico che è stato vietato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Usl 1 presenta nuovo dispositivo massaggio cardiaco automatico - Dopo Assisi, anche a Castiglione del Lago si &#232; svolto un incontro informativo di primo soccorso nel quale è stato presentato un nuovo dispositivo che permette il massaggio cardiaco automatico. Segnala ansa.it

Presentato un nuovo dispositivo per il massaggio cardiaco automatico - Dopo Assisi, anche a Castiglione del Lago si &#232; svolto un incontro informativo di primo soccorso nel quale è stato presentato un nuovo dispositivo che permette il massaggio cardiaco automatico. Lo riporta ilmessaggero.it

Apple lancia un nuovo dispositivo: non svela il nome ma gli spoiler ci sono già - Il 13 febbraio i Ceo di Apple Tim Cook ha pubblicato su X (fu Twitter) l’annuncio di un nuovo evento organizzato da Apple. Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Qual 232 Nuovo Dispositivo