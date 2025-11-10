pugno chiuso al congresso dei giovani dem

Ieri è stato il 36esimo anniversario della caduta del Muro di Berlino. Un giorno storico che ha segnato la fine delll’U e delle sue aberrazioni. Eppure, a sinistra si fa ancora fatica a pronunciare parole di condanna verso il comunismo. Di più, a Napoli i Giovani Democratici hanno pensato bene di celebrare il loro congresso nazionale con il pugno chiuso alzato. Tanti dei presenti in sala non hanno avuto remore a riprodurre il gesto dell’oppressione rossa. «Un gesto vergognoso, che rivela tutta l'ignoranza dei giovani del Pd verso un’ideologia criminale e assassina, responsabile di oltre 100 milioni di morti nel mondo», ha attaccato il segretario nazionale di Forza Italia Giovani, Simone Leoni. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

