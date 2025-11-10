Puglia il cdx a Bari per le Regionali Salvini contro gli immigrati | Via dalle palle; Meloni | Puntiamo a vincere

Oggi si è tenuto a Bari il comizio del cdx per mostrare sostegno al candidato della Regione Puglia Lobuono, in occasione delle elezioni che si terranno il 23 e 24 novembre. Con l'occasione Giorgia Meloni ha parlato di manovra e sottolineato la longevità del governo. Mentre Matteo Salvini con toni duri è tornato sull'argomento immigrati. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Puglia, il cdx a Bari per le Regionali. Salvini contro gli immigrati: “Via dalle palle”; Meloni: “Puntiamo a vincere”

