Provincia di Lecco Hofmann | Ringrazio Lega e Forza Italia Stupita da Fratelli d' Italia

"Desidero innanzitutto ringraziare la Lega e Forza Italia, nelle persone dei coordinatori provinciali Daniele Butti e Roberto Gagliardi, per il sostegno pieno e senza condizioni alla mia ricandidatura alla guida della Provincia di Lecco. È un segnale importante di fiducia e di continuità, che ci. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

La Provincia di Lecco di lunedì 10 novembre 2025 Buongiorno dalla redazione con la prima pagina de La Provincia di Lecco - Per gli aggiornamenti: www.laprovinciaunicatv.it - Per la copia digitale del quotidiano: https://www.laprovinciaunicatv.it/newspaper/l - facebook.com Vai su Facebook

Sempre più iniziative con il Sistema museale della Provincia di Lecco, guardando anche alle olimpiadi - Il Sistema museale della Provincia di Lecco continua a crescere in termini di progetti e coinvolgimento del pubblico, e ora guarda anche alle Olimpiadi per promuovere sempre di più cultura, inclusione ... Si legge su leccotoday.it

Provincia di Lecco, ‘Fiumi sicuri 2025’ assegnati 85.000 euro per la prevenzione del rischio idrogeologico - La Provincia di Lecco ha assegnato un totale di circa 85. Lo riporta resegoneonline.it

Dispersione scolastica, Lecco città all’avanguardia contro l’abbandono: è la migliore delle province lombarde - Lecco, 21 gennaio 2025 – La provincia di Lecco è all’avanguardia nella lotta alla dispersione scolastica, uno dei problemi più gravi che si è trovata ad affrontare negli ultimi anni la scuola italiana ... Scrive ilgiorno.it